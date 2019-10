Coreia do Norte dispara novo míssil

A Coreia do Norte disparou um projétil na madrugada desta quarta-feira, que terá caído no mar do Japão, afirmou aquele país. Autoridades sul-coreanas afirmam que se pode ter tratado de um míssil lançado a partir de um submarino, que alcançou uma distância de cerca de 450 quilómetros e chegou a uma altitude de 910 quilómetros.Já os EUA afirmam que o projétil terá sido lançado a partir da cidade de Wonsan, na província norte-coreana de Kangwon. "Um deles parece que caiu nas águas (…) no interior da zona económica exclusiva (ZEE) do Japão", afirmou Yoshihide Suga, chefe de gabinete do governo do Japão, à comunicação social.O lançamento ocorreu horas depois de um diplomata norte-coreano ter afirmado que a Coreia do Norte e os Estados Unidos tinham concordado em regressar às negociações do dossier nuclear. As negociações têm estado num impasse desde há meses, depois do colapso de uma cimeira entre os líderes norte-coreano, Kim Jong-un, e norte-americano, Donald Trump, devido a desacordos sobre a troca de levantamento de sanções pelo desarmamento.

As negociações entre os EUA e a Coreia do Norte sobre o desarmamento nuclear norte-coreano chegou a um impasse, em fevereiro, quando o Presidente Donald Trump rejeitou o pedido do líder norte-coreano, Kim Jong-un, para um alívio das sanções.

Em junho, os dois líderes reuniram, na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tendo decidido retomar as negociações.

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte realizou vários ensaios com mísseis de curto alcance, em sinal de protesto contra os exercícios militares conjuntas dos EUA e da Coreia do Sul, tendo o mais recente desses testes decorrido quando Trump se encontrava presente na cimeira do G7, na cidade francesa de Biarritz.