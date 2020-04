Tedros

Adhanom Ghebreyesus,

Tedros

Tedros Adhanom, durante a conferência de imprensa da OMS.

O diretor geral da Organizção Mundial de Saúde (OMS),disse esta segunda-feira que o novo coronavírus é "dez vezes mais mortal que a última pandemia de gripe"."Alguns países e comunidades têm estado a suportar várias restrições sociais e económicas. Alguns desses países estão a estudar quando poderão levantar essas restrições", começou por dizer"Algumas dessas decisões devem ser baseadas em proteger a vida humana. Devem ser guiadas pelo que sabemos do vírus e como ele se comporta", continuou."É um novo vírus. É a primeira pandemia causada por um vírus corona. Estamos em constante aprendizagem. (...) Só podemos dizer o que sabemos, só podemos atuar perante o que sabemos", afirmou o diretor da OMS, reforçando a ideia que é preciso conhecer o vírus para saber como pará-lo."Estamos a aprender e a ajustar a nossa estratégia. (...) Provas de vários países estão a dar-nos provas deste vírus: como ele se comporta, como tratá-lo e como pará-lo. A covid-19 é muito mortal. É dez vezes mais mortal que a última pandemia de gripe", afirmou Tedros."Sabemos que este vírus se pode espalhar em locais com muita concentração de pessoas como os lares de idosos. Todos os eforços para combater o contágio são essenciais. Há países que estão a ver o dobro dos casos em três ou quatro dias. A descida do contágio é muito mais lenta que a subida, pelo que as medidas de contigencia só deverão ser levantadas se soubermos lidar com elas", continuou o diretor da Organização."A nossa estratégia muda a partir de amanhã. A nova estratégia vai resumir o que temos como certo o caminho pela frente: Vamos aconselhar aluns países que estão a pensar levantar algumas medidas de confinamento", disse.O diretor da Organização Mundial de Saúde revelou ainda que na terça-feira haverá uma nova estratégia de combate à covid-19.