Coronavírus pode afetar o pescoço, maxilar e ouvidos

Vários médicos em Itália chegaram à conclusão que o coronavírus pode provocar o aparecimento de uma condição inflamatória chamada tireoidite subaguda.Esta condição, que provoca febre, dores no pescoço, maxilar e ouvidos, consiste no inchaço da glândula da tiróide que poderá ser causada por uma infeção viral.Os profissionais de saúde do Hospital Universitário de Pisa perceberam que doentes com coronavírus também sofrem desta condição. Uma jovem de 18 anos com a Covid-19, que contraiu o vírus pelo pai, sofria desta condição.Tinha fortes dores no pescoço, febre e aumento do batimento cardíaco. "Reportamos o primeiro caso de tireoidite subaguda após infeção pelo SARS-CoV-2", afirmou o médico Francesco Latrofa, que tratou a jovem.