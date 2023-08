Corpo de menino de 10 anos encontrado no caixote do lixo da garagem sete meses após a morte

Zion Satples, de dez anos, foi encontrado morto dentro do caixote do lixo da garagem de casa da família há duas semanas em Rock Island, Illinois, EUA. As perícias indicam que a morte não terá sido natural e que o corpo estaria naquele local há pelo menos sete meses. Sushi Staples, a mãe do rapaz, enfrenta agora várias acusações criminais.Segundo a revista People, as autoridades foram chamadas ao local após uma denúncia de uma vizinha que se queixou do cheiro nauseabundo que vinha daquela casa.De acordo com a mesma testemunha, Sushi, que está a ser acusada de ocultação de cadáver, não comunicação da morte de uma criança e obstrução à justiça, andava a fazer vários comentários suspeitos acerca do filho há vários meses. Em janeiro chegou a dizer que os Natais nunca mais seriam os mesmos.A mulher referiu ainda que tinha contactado diversas vezes o Departamento de Serviços de Apoio à Criança e à Família nos últimos tempos devido ao comportamento suspeito de Sushi.A mãe de Zion foi presente a tribunal na semana passada e está detida sob a fiança de 500 mil dólares, o equivalente a cerca de 453 mil euros. A audiência preliminar foi marcada para dia 15 de agosto.