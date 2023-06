Corpo de mulher desaparecida em 2014 encontrado dentro de parede de apartamento em Málaga

O corpo de Sibora Gagani, uma jovem de 22 anos desaparecida em julho de 2014, foi encontrado escondido dentro de uma caixa de madeira entre duas paredes num apartamento em Málaga, Espanha.Sibora Gagani, de origem albanesa e nacionalidade italiana, partilhava um apartamento com o campanheiro, Marco, de 45 anos. A mulher desapareceu depois de ter terminado a relação.De acordo com o El País, no dia 27 de maio, o homem terá assassinado outra mulher, Paula, também em Málaga. O homem fugiu do local, mas mais tarde acabou por ser capturado pela Polícia Nacional e confessou ter morto também a ex-companheira.Embora os testes de ADN ainda estejam pendentes, o homem, que foi detido a 27 de maio por ter esfaqueado outra mulher, confessou ter morto e emparedado Sibora Gagani há oito anos. Disse ainda que utilizou ácido para se desfazer do corpo.Segundo o El País, membros da Unidade de Criminalidade Especializada e Violenta da Polícia Nacional inspecionaram esta terça-feira o apartamento onde o alegado assassino e Sibora Gagani viveram em 2014. O corpo foi removido e levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) para autópsia e identificação.