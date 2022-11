Resultados dos testes de ADN aos restos mortais encontrados na Alemanha conhecidos esta semana

Os resultados dos testes de ADN aos restos mortais encontrados na Alemanha e que podem pertencer à portuguesa Diana Santos, assassinada no Luxemburgo, serão reconhecidos entre esta segunda e quarta-feira.A autópsia foi realizada na última semana, sendo que os exames e os resultados só agora serão conhecidos.O responsável da investigação afirma que há uma forte possibilidade de pertencerem a Diana Santos, a portuguesa assassinada e desmembrada no Luxemburgo, encontrada sem cabeça, nem membros, avança fonte policial, citada pelo Jornal Luxemburguês Contacto.O principal suspeito, com quem mantinha uma relação e que era tio de um homem com quem tinha um casamento de fachada, é para já o único detido pelo crime. O cadáver de Diana Santos foi encontrado a 19 de setembro.