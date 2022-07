Corpos de seis migrantes encontrados em ilha perto de Porto Rico

Pelo menos cinco migrantes afogaram-se e outros 66 foram resgatados esta quinta-feira depois de um barco suspeito de tráfico humano ter deixado o grupo em águas próximas de uma ilha desabitada a oeste de Porto Rico.De acordo com as autoridades porto riquenhas, citadas pela The Associated Press, ainda estão a decorrer buscas por sobreviventes que possam ter-se afogado.Ainda não é conhecido o número exato de pessoas que se encontravam a bordo da embarcação.Entre os sobrevivente estão 41 homens e 25 mulheres. A idade e nacionalidade dos que morreram ainda não são conhecidas.No domingo, as autoridades das Bahamas recuperaram os corpos de 17 migrantes e salvaram 25 pessoas depois um barco ter virado. Está em curso uma investigação.