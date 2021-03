Corpos em decomposição amontoam-se a céu aberto em cemitério no Brasil

Uma imagem aterradora, de corpos em decomposição amontoados a céu aberto no principal cemitério da cidade brasileira de Vitória de Santo Antão, no interior do estado de Pernambuco, nordeste do país, provocou choque e indignação nas redes sociais e mostra a gravidade do atual momento da pandemia de Coronavírus no Brasil. As imagens foram feitas e publicadas nas redes sociais por habitantes da cidade, principalmente moradores na vizinhança do cemitério.

As imagens, captadas ao longo desta quarta-feira, 17 de março, mostram uma macabra montanha de corpos empilhados num terreno perto do muro que separa a área de sepultamentos do Cemitério São Sebastião da rua que dá acesso ao campo santo. Alguns corpos estão apenas parcialmente visíveis por ainda estarem cobertos em parte com sacos de plástico mortuários, mas outros estão totalmente expostos.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vitória Ordinária (@vitoriaordinariaa)

Como a maior parte dos corpos já está em adiantado estado de decomposição, acelerada pelo forte calor que se faz sentir no nordeste brasileiro, o odor que se espalha por muitas ruas em redor do cemitério é absolutamente insuportável. É essa a imagem e o cheiro que aflige muitos moradores da região e as famílias que diariamente acorrem ao cemitério, ou para enterrar os seus entes queridos ou para visitar alguma campa. Testemunhas relataram que famílias têm de esperar muitas horas até os poucos funcionários do cemitério conseguirem fazer mais um sepultamento, tornando ainda pior a angústia da perda de um familiar.

A edilidade de Vitória de Santo Antão, cidade com 139 mil habitantes, reconhece o problema, que atribui a uma herança macabra deixada pela gestão anterior, que terminou o seu mandato em Dezembro passado, e prometeu recolher todos os restos mortais em questão e sepultá-los em cemitérios na área rural. A preocupação dos moradores, além da assustadora imagem e do cheiro, é que ninguém sabe se algum daqueles corpos, ou quantos, era de uma vítima da Covid-19, e que os restos mortais deixados ao ar livre possam transmitir o vírus a quem passa pela região ou vai ao cemitério.

Por todo o Brasil, mesmo sem se chegar a extremos como o de Vitória de Santo Antão, além dos hospitais também os cemitérios enfrentam uma situação de colapso, dado o elevado número de pessoas que a Covid-19 infeta e mata por dia, todos os dias. O Brasil, que já soma 11,6 milhões de infetados e 282 mil mortes pela Covid-19 em um ano de pandemia, atingiu esta quarta-feira o maior número de contágios em 24 horas, mais de 90 mil em um único dia, e teve o segundo pior número diário em óbitos pela Covid-19, 2736.