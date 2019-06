Criança de seis anos acorrentada 'como um cão' pelo próprio pai

Uma criança de seis anos, do sexo masculino, foi encontrado pelas autoridades ucranianas acorrentado a uma porta, numa residência localizada na cidade de Luhansk. O menino foi preso pelo próprio pai.

Segundo informações avançadas pelo jornal Mirror, os elementos policiais ficaram em estado de choque quando se depararam com o cenário em que se encontrava a criança. As autoridades apelidaram o local onde o menino se encontrava como a "casa de horrores".

Quando foi encontrado pelos polícias, o menino estava de joelhos, acorrentado a uma porta "como um cão" e apresentava ainda várias marcas de violência.



O homem, de 36 anos de idade, foi detido.



Na sequência da detenção, o pai da criança admitiu que batia nela "com um fim educativo".



Também a companheira do homem, madrasta da criança, de 27 anos, foi detida.



Os dois terão de responder pelos pelos crimes de abuso infantil e "tortura".



Imagens divulgadas pelas autoridades ucranianas, mostram o estado em que se encontrava o menino.



De acordo com o Mirror, a denúncia da situação foi feita pela própria criança aos amigos. Posteriomente, estes contaram aos pais, que chamara as autoridades.

A criança já tinha sido retirada dos pais anteriormente. No entanto, as autoridades decidiram devolver o filho ao pai quando este reconstruiu a vida com outra mulher.

Tendo em conta a situação, o Ministério Público ucraniano já decidiu e revelou que, desta vez, não vai voltar a colocar a criança aos cuidados do progenitor.

O menino encontra-se agora a receber tratamento hospitalar e, posteriormente, vai ser entregue a um orfanato.