Criança de três anos morre após ser violentamente atacada por cão de raça perigosa

Um menino de três anos, Aniel John Twigg, morreu no hospital após ter sido violentamente atacado por um cão de raça perigosa, no passado domingo, em Manchester. Um homem de 48 anos, dono do mastim italiano, foi preso depois de ter sido avisado pelos "incidentes notáveis" ocorridos na sua casa. As autoridades afirmam que a tragédia está a ser investigada.

Agentes da Polícia de Manchester, revelaram que a criança se encontrava com vários cães no exterior da casa, antes de ser encontrada mortalmente ferida.

De acordo com o jornal The Sun, alguns vizinhos afirmaram que já foram atacados por cães que estavam na casa. Kia Walker, de 19 anos, sofreu ferimentos graves no braço, provenientes de uma mordida de um dos cães que estavam na propriedade, em abril de 2021.

As autoridades já tinham apreendido dois cães que, segundo o jornal britânico, se tratavam de mastins tibetanos. Dentro da propriedade do homem também foram aprendidas diversas máquinas roubadas, avaliadas em mais de 59 mil euros.