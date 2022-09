Criança deixada quatro horas dentro de carro enquanto pai frequenta bar de alterne

Um homem de nacionalidade espanhola, de 36 anos, foi detido por deixar o filho, de 3 anos sozinho dentro do carro durante 4 horas.De acordo com o jornal espanhol El País, a criança permaneceu no interior do veículo enquanto o pai frequentava um bar de alterne.Dois agentes da polícia espanhola, que faziam uma patrulha habitual de quinta-feira à noite pelas ruas de San Blas, no leste de Madrid, encontraram o menino e verificaram que o carro estava destrancado.Quando questionado sobre o paradeiro do adulto que o acompanhava, o menino apontou, prontamente, para a porta do clube.As autoridades localizaram, através da matrícula do veículo, a mãe da criança. Quando entraram nas instalações do bar, o pai do menino tentou fugir pelas traseiras, mas acabou detido.A polícia apurou junto dos funcionários do espaço que esta não era a primeira vez que o menino aguardava, sozinho, pelo pai, no carro. O homem foi acusado de crime de abandono temporário de menor.