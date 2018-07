Criança faz apelo emocionante ao primeiro-ministro holandês para ajudar crianças em gruta

Atitude de menino está a criar uma 'onda' solidária na internet.

Um menino holandês, com nove anos de idade, escreveu uma carta ao primeiro-ministro, Mark Rutte, onde questionou se seria possível fazer alguma coisa para ajudar os 12 jovens futebolistas, que se encontram desde dia 25 de junho presos numa gruta, juntamente com o seu treinador, na Tailândia.



Na carta, publicada esta quinta-feira no Telegraaf, Dennis Kramer pergunta ao primeiro-ministro do país se 'é possível fazer alguma coisa', afirmando que o a nação podia ajudar a retirar os jovens com idades entre os 11 e os 16 anos.

De acordo com Dennis, a Holanda tem experiência em gestão de águas, sendo por isso capaz de fazer alguma coisa.

O pedido foi feito de uma forma original, explicando o problema vivido na caverna e recorrendo de imediato a uma questão: "É possível fazer alguma coisa?"



A carta foi publicada no Facebook, sendo partilhada por milhares de pessoas, numa 'onda' solidária.