Crianças podem carregar o vírus da Covid-19 no nariz até três semanas

Um estudo sul-coreano revelou que as crianças podem ter o vírus da Covid-19 no nariz até três semanas, mesmo que apresentem poucos sintomas."Neste estudo as infeções assintomáticas em crianças podem ser associadas à transmissão silenciosa da Covid-19 na comunidade", explicam os autores do estudo, do Seoul National University College of Medicine, na Coreia do Sul. Os especialistas alertam para a importância de rastrear os contactos das crianças uma vez que este pode ser um grupo de grande transmissibilidade da doença.O vírus nas crianças pode passar despercebido mas é carregado durante um logo período. Os autores do relatório acreditam que esta pode ser a razão para o vírus se disseminar de forma tão silenciosa.O estudo foi realizado a 91 crianças testadas em 21 hospitais da Coreia do Sul durante 21 dias. O vírus era detetável por cerca de duas semanas e meia com variações entre as crianças sintomáticas em que o tempo médio era de 17,6 dias e as assintomáticas de 14,1 dias.Do total das crianças avaliadas no estudo 71 apresentaram sintomas da doença como tosse, febre, diarreia, dor abdominal e perda do olfato e paladar. 20 das crianças não apresentaram qualquer sintoma de coronavírus e 18 foram pré-sintomáticas, ou seja não tinham sintomas no momento do estudo mas mais tarde acabaram por sofrer de algum deles.