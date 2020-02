Mulher com coronavírus mas sem sintomas infeta cinco familiares

Uma jovem de 20 anos, da cidade de Wuhan, infetou cinco familiares sem saber que tinha coronavírus. A mulher não apresentava sintomas depois de ter viajado para Anyang, na Coreia do Sul.

De acordo com o relatório do médico Meiyun Wang, do Hospital Popular da Universidade de Zhengzhou, a mulher viajou de Wuhan para Anyang no dia 10 de janeiro e visitou vários familiares. Quando os mesmos começaram a ficar doentes, a mulher foi isolada e testada para perceber se tinha coronavírus.

Inicialmente, o teste deu negativo mas um outro teste realizado acabou por dar positivo.

Todos os familiares desenvolveram pneumonia por Covid-19 mas até ao dia 11 de fevereiro a jovem ainda não tinha apresentado sintomas. Não apresentava febre, dores de estômago, problemas respiratórios, tosse ou dores de garganta.

Um estudo publicado na revista académica Journal of the American Medical Association já revelou que pode ser difícil parar o vírus. Anteriormente já tinham sido relatados casos de pessoas sem sintomas que espalharam o vírus.

Para o especialista em doenças infecciosas William Schaffner, da Universidade de Medicina de Vanderbilt, no Tennessee, o importante é perceber com que regularidade este tipo de transmissão acontece e quando é que, durante o período assintomático, uma pessoa pode dar positivo.

O vírus já se espalhou por 26 países e territórios fora da China, tendo feito 2239 mortes.