Da passerelle para o laboratório: Ex-miss é uma das heroínas da vacina contra a Covid-19 em Oxford

Trocou as coroas e os vestidos pela bata de laboratório. Carina Tyrell foi Miss Inglaterra em 2014 mas, agora, dá que falar por outros motivos: a cientista é uma das investigadoras de Oxford que está a fazer estudos para garantir que as vacinas contra a Covid-19 são seguras e eficazes para serem administradas à população.

A mulher, de 31 anos, segundo o Daily Star, lidera a equipa que está a trabalhar com as vacinas da Pfizer, Moderna e Oxford/AstraZeneca. A Dr.ª Carina Tyrrel afirma que é a sua missão garantir que "ninguém fica de fora" da vacinação e que o fármaco é o mais eficaz possível no maior número de pessoas.

"Tenho analisado todas as vacinas com a minha equipa e publicámos investigação há alguns meses. Nessa altura fizemos um balanço de 728 estudos, sobre as vacinas da Pfizer, Moderna e Oxford/AstraZeneca. Tenho estado debruçada sobre os ensaios clínicos e terapêuticos para identificar a vacina mais promissora contra Covid-19 e os candidatos a recebê-la. E claro, tenho que garantir que a vacina cria imunidade sem riscos e que é relevante para determinados grupos", explica a investigadora ex-miss.

Apesar de todo o trabalho árduo ao longo de 2020, Carina não esquece o passado no concurso nacional de misses e mantém-se como júri na competição. "Eu ainda apoio o Miss Mundo e o Miss Inglaterra, aliás ainda sou jurí do Miss Inglaterra. Mas nunca pensei que seis anos depois de ganhar seria parte de uma equipa que está a investigar a vacina durante uma pandemia global desta escala", termina a jovem, deixando um apelo: "É importante que as pessoas sejam vacinadas e encorajo todos a aceitarem a vacina quando lhes for oferecida".