Idlib, na Síria.

O Daesh confirmou a morte do cabecilha do grupo Abu Bakr al-Baghdadi através da agência noticiosa Amaq. Donald Trump tinha feito o anúncio no passado dia 27 de outubro, onde garantiu que o mesmo tinha sido abatido durante uma operação militar das Forças Especiais dos EUA na província deO grupo terrorista nomeou Ibrahim al-Quraishi como o novo cabecilha do grupo após a morte de al-Baghdadi.Em atualização