Daniel Sancho e Edwin Arrieta: seis meses de encontros secretos e de projetos em comum

Daniel Sancho é o filho mais velho do famoso ator espanhol Rodolfo Sancho, que ficou conhecido em Portugal por participar na série da RTP1 ‘Crimes Submersos’, e da ex-atriz Silvia Bronchalo.



A vítima, Edwin Arrieta, de 44 anos, era um cirurgião da cidade colombiana de Lorica, no norte do país, e tinha uma clínica na cidade de Monteria. cirurgião colombiano Edwin Arrieta, na ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia. Foi o chef, de 29 anos, quem deu o alerta para o desaparecimento do amigo. Os restos mortais de Arrieta foram encontrados, um dia depois do desaparecimento, num aterro sanitário na ilha que é conhecida pelos turistas pelas suas festas na Lua Cheia, quando as praias da ilha ficam repletas de foliões que dançam até de madrugada. Daniel e Edwin tinham combinado encontrar-se para assistir às festividades.

A relação de Daniel Sancho, de 29 anos, com o cirurgião Edwin Arrieta, de 44, era secreta mas já durava há seis meses. Segundo a revista Lecturas, os dois homens conheceram-se no Instagram e a partir desse dia o médico viajou várias vezes para Espanha para estar com Daniel.Madrid, Ibiza e Barcelona foram alguns dos destinos escolhidos pelo casal. Partilhavam a paixão por gastronomia e por viagens e a amizade acabou se tornar numa relação íntima. Segundo um amigo de Edwin, o cirurgião contou que existia um rapaz chamado "Dani" com quem mantinha uma relação oculta e que a intenção era formalizar o relacionamento.Também Daniel Sancho falou de Edwin a alguns amigos mais próximos. No entanto, a relação era vista como meramente profissional ou como uma simples amizade.Antes do homicídio macabro na Tailândia, o casal viajou para Ibiza e Segóvia. Segundo a Lecturas, o casal andou a cavalo, atividade que Edwin gostava muito."Falei com Edwin algumas semanas antes de ser assassinado e ele disse-me que estava a planear mudar-se para lá, para Barcelona. Na verdade, ele já estava à procura de um apartamento para comprar", revelou Carlos Zuleta, amigo do médico. Os planos de Edwin passavam ainda por juntar-se numa parceria em hotelaria com o Chef Daniel e abrir duas clínicas de cirurgia estética.A polícia tailandesa acredita que o assassinato de Edwin Arrieta foi premeditado. Daniel colaborou na reconstrução do crime, agilizando o processo e antecipando a data do julgamento.O filho do ator Rodolfo Sancho confessou ter matado Edwin durante uma discussão e alegou que o cirurgião o ameaçou com a divulgação de imagens sexuais. "Ele ameaçou-me a mim e a toda a minha família. Se eu não fizesse o que ele me pediu... ele disse que já sabia o que era a Colômbia e o que um homem com 100 milhões de dólares era capaz de fazer", confessou o chef em declarações à polícia.Mais tarde, as autoridades avançaram que Sancho queria terminar a relação com o cirurgião para se casar com a namorada.Recorde-se que Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, está acusado de ter assassinado e desmembrado o