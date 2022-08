Delegação egípcia em Gaza para tentar acordo de cessar-fogo com Jihad Islâmica

Uma delegação egípcia de alto nível chegou esta tarde de domingo à Faixa de Gaza para tentar a aprovação da Jihad Islâmica Palestina a condições que permitam uma trégua, já aceites por Israel, segundo disse à EFE fonte de segurança egípcia.

De acordo com a fonte, que falou sob anonimato, apenas falta o sim do movimento armado palestiniano para anunciar o fim das hostilidades com as forças armadas israelitas.

A mesma fonte, que na manhã deste domingo tinha manifestado dúvidas de que a missão egípcia se deslocasse à Faixa de Gaza face à falta de respostas de ambas as partes às suas tentativas de mediação, garantiu que o Egito, em nenhum momento, deixou de contactar um e outro lado para tentar travar a escalada de violência.