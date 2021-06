A Índia relatou esta quarta-feira uma nova variante Delta do vírus SARS-CoV-2, a que denominam variante Delta Plus, que é ainda mais contagiosa que a variante original.As autoridades alertam que esta nova variante é preocupante devido a ser mais infecciosa.Recorde-se que a variante Delta original é já por si só mais contagiosa que o vírus SARS-CoV-2 e está já presente em 92 países.Em Portugal, a variante é já dominante na região de Lisboa e Vale do Tejo.