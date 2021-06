Delta Plus: Tudo o que precisa saber sobre a nova variante que está a alastrar na Índia e já chegou a Portugal

Delta Plus (mutação nepalesa) é a nova variante da Covid-19 descoberta recentemente na Índia, onde já se registaram 40 novos casos.A variante foi identificada na Europa em março deste ano. De acordo com os cientistas, a variante Delta (B.1.617.2) sofreu uma outra mutação para formar a variante Delta Plus (AY.1). Os virologistas procuram descobrir se esta nova variante resiste à imunidade mais facilmente do que a Delta ou a Beta.Sim, a 3 de junho deste ano Portugal já tinha identificado 68 casos da variante nepalesa.A Delta Plus é considerada altamente infecciosa. Um risco potencial que gerou inquietação entre a comunidade médica é que a nova variante pode ser capaz de contornar a imunidade fornecida por ambas as vacinas.No entanto, neste momento, não há provas de que esta variante possa ser mais transmissível do que outras, disse o professor Shahid Jameel, ex-membro do INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortia) e um dos principais virologistas da índia.O ministério da saúde da Índia afirma que estudos mostraram que a Delta Plus - também conhecida como AY.1 - se espalha mais facilmente, liga-se mais facilmente às células do pulmão e é potencialmente resistente à terapia com anticorpos monoclonais, uma potente infusão intravenosa de anticorpos para neutralizar os vírus.A Delta Plus tem a mutação chamada K417N, encontrada pela primeira vez na variante Beta (África do Sul). Alguns cientistas acreditam que a estirpe poderá ser mais transmissível por esse motivo e por conjugar todas as outras características da Delta.