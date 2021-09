Depois do Cumbre Vieja em Las Palmas: Vulcão Etna em Itália volta a entrar em erupção três semanas depois

Numa altura em que a erupção do vulcão Cumbre Vieja, em Las Palmas, na Canárias, continua a preocupar as autoridades e a causar destruição, eis que outro 'colosso' de lava europeu entrou em erupção: o Etna, na Sicília, Itália, voltou a registar atividade eruptiva esta terça-feira de manhã, escassas três semanas desde a última vez que entrou em erupção.De acordo com o La Stampa, os sismógrafos instalados no local detetaram logo indícios de atividade sismíca, consistente com a entrada em erupção do vulcão ativo.Pelas 8h15, uma nuvem de fumo negro, cinzas e minerais começou a arguer-se da cratera do vulcão, localizada a 3300 metros de altura. A nuvem negra ergueu-se cerca de seis quilómetros de altura e foi arrastada pelo vento para nordeste, causando uma 'chuva de cinza' nas localidades de