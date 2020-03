Depois dos cânticos de esperança entre vizinhos, há boas notícias do coronavírus em Itália

"Os dados mostram clara e inequivocamente que o contágio parece estar a diminuir na antiga zona vermelha", disse há poucas horas o presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana, referindo-se aos números na província de Lodi, onde os novos casos aumentaram de 1.123 para 1.133 – apenas mais 10.



O jornal Corriere della Sera nota ainda "uma desaceleração em algumas ‘curvas’ das infeções: a dos não hospitalizados graves (+188) e a dos casos positivos nas províncias mais afetadas (os dados aumentam cerca de metade em comparação aos últimos dias)."





As imagens mostram um grupo de vários italianos em quarentena a entoar cânticos encorajadores, numa altura em que o País atravessa uma quarentena nacional devido à pandemia de coronavírus. Esta sexta-feira foi divulgado um vídeo que está a arrepiar o Mundo.em quarentena a entoar cânticos encorajadores, numa altura em que o País atravessa uma quarentena nacional devido à pandemia de coronavírus.

"Não vamos desistir" é a palavra de ordem dos moradores de um bairro em Casoria, Nápoles, no norte da Itália, que gritam das suas varandas em coro contra a doença mortal que varre o país.

Ainda assim, os números do país continuam dramáticos. Itália revelou, esta sexta-feira, que já morreram 1266 pessoas devido ao surto de Covid-19. São mais 250 vítimas mortais em 24 horas - na quinta-feira eram 1016. Foi ainda revelado que o número de infetados subiu de 15.113 para 17.660.Se as curvas de contágio começaram a descer de forma consistente (como está a acontecer na China há vários dias), num futuro próximo isso pode significar a descida do número de mortos em Itália e um maior controlo da situação por parte das estruturas médicas.