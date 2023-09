Depressão atlântica faz dois mortos em Huesca e deixa Madrid em alerta vermelho

A depressão atlântica, uma depressão isolada de altos níveis que se abate sobre a Península Ibérica, deixou a capital espanhola, Madrid, em alerta vermelho, e afeta grande parte da Catalunha, avançou este domingo o jornal El Mundo. Segundo o ABC, as tempestades causaram a morte de dois homens, de 31 e 34 anos, por afogamento, devido ao elevado caudal na ravina de Gorgol, em Huesca.





De acordo com o El Mundo, a Agência Meteorológica do Estado (AEMET) emitiu um aviso especial para chuva e tempestades até segunda-feira.



Durante este domingo, prevê-se que a depressão atlântica estabeleça um fluxo húmido e intenso de leste, trazendo humidade do mar e favorecendo chuvas abundantes.



Além do alerta vermelho em Madrid, a AEMET colocou ainda sob aviso laranja por tempestade as ilhas de Ibiza e Formentera e a cidade autónoma de Melilla, bem como as províncias de Tarragona, Alicante, Valência, Múrcia e Toledo, onde cinco estradas estão fechadas.



Da mesma forma, as províncias de Teruel, Saragoça e Álava, bem como as de todo o centro da península, estão em risco de ventos, situação que afetará também grande parte da Catalunha, toda a comunidade valenciana e as Ilhas Baleares.





Barranc de La Galera al seu pas pel #pladelavall a Masdenverge #barrancada pic.twitter.com/fDB8Y7q177 — Joan Vidal (@JoanVidalArasa) September 3, 2023