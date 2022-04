A deputada e vice-líder do Partido Trabalhista britânico Angela Rayner denunciou o “sexismo e misoginia” na política após ter sido acusada de “cruzar e descruzar as pernas” na primeira fila do Parlamento para “distrair o primeiro-ministro Boris Johnson” nos seus discursos.





A polémica acusação, noticiada no domingo pelo jornal ‘Mail on Sunday’, terá sido feita por um deputado do Partido Conservador cuja identidade não é revelada. De acordo com o jornal, o deputado acusou Rayner de agir de forma “maliciosa” e chegou mesmo a fazer comparações com a famosa cena do cruzar de pernas da atriz Sharon Stone no filme ‘Instinto Fatal’. “Ela sabe que não está à altura da retórica do primeiro-ministro, mas tem outros atributos que ele não tem”, terá dito.