Desabafo de mulher sobre presentes de natal gera discórdia de opiniões em fórum online

"É sempre a mesma coisa", avançou a mulher quando descobriu o que o namorado tinha preparado.

09:31

Uma mulher ficou desiludida com o namorado quando descobriu os presentes de natal que este estava a planear oferecer-lhe.

A mulher estaria a fazer limpezas em casa quando se deparou com os presentes e terá ficado dececionada com o que encontrou, segundo avança o jornal The Mirror.

"Eu agradeço, mas foi basicamente o normal", avançou a mulher relativamente aos presentes que consistiam em dois frascos do seu perfume preferido, um roupão, uns chinelos e um conjunto de produtos de cuidados para a pele.

"É sempre a mesma coisa, praticamente todos os anos", explicou. "Eu tento variar no que lhe compro, mas ele adere sempre à mesma coisa".

A mulher partilhou a experiência através de uma publicação no Fórum online 'Mumsnet', dividindo as opiniões. Alguns cibernautas concordaram com a mulher, avançando que ela deveria falar com o namorado no futuro. Outros, pelo contrário, comentaram que a mulher estava a dar valor a algo que não é realmente importante.