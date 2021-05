Desafio do TikTok deixa menino de 11 anos a lutar pela vida

Ellis Tripp, um jovem de onze anos, sentiu-se mal após ter feito um desafio da rede social TikTok. Ao chegar ao hospital de Birmingham, Inglaterra, os médicos, que pensavam que se tratava de uma dor de apêndice, encontraram três bolas magnéticas presas nos intestinos e tiveram que retirar cinco centímetros do órgão, numa operação que durou seis horas.

O desafio que deixa Ellis a lutar pela vida consiste em fingir, para um vídeo, que está com a língua furada. Os jovens colocam duas destas bolas magnéticas em cada lado da língua e, quando as movimentam, dá-se o efeito de "língua furada", através de uma ilusão de ótica.

Ellis Tripp está internado no hospital desde a passada quarta feira, entubado e a tentar combater a infeção causada pelo sangramento intestinal. A mãe do menino, Amy Clarke, afirmou ao Daily Star que "Foi uma experiência verdadeiramente horrível. Nunca pensamos que isto poderia ter acontecido connosco, estas minúsculas bolas magnéticas causarem tantos danos!".

A mãe fez também um aviso sincero nas redes sociais para alertar para os perigos destes desafios. "Estou a viver um pesadelo. Este desafio do TikTok pode matar o meu filho. Pais falem com os vossos filhos sobre o perigo que estas bolas representam e destruam-nas!"

Ellis é quinto jovem no hospital de Birmingham a ser tratado pela ingestão destas bolas numa semana. Também na escola do jovem várias crianças foram apanhadas com o mesmo objeto, o que tem levantado dúvidas sobre se devem ou não continuar a ser permitidas.

A rede social TikTok já foi palco de vários desafios perigosos. Um dos mais recentes aconteceu em março em que um jovem americano de 12 anos ficou com morte cerebral depois de um desafio que consistia em utilizar um fio no pescoço até perder os sentidos.