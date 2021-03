Menino de 12 anos em morte cerebral após realizar desafio do TikTok

Um jovem de 12 anos ficou em morte cerebral depois de ter sido desafiado a realizar um desafio da rede social TikTok.



Designado como "Blackout Challenge", o jogo consiste em utilizar um fio para as pessoas sufocarem ao ponto de perderem os sentidos.







As notícias por parte do hospital não são animadoras. Os médicos preparam já a família do jovem para o pior.

"Ele é um lutador. Estou a rezar por ele todos os dias", afirmou o pai de Joshua, Haileyesus Zeryihun, a um canal de televisão em Denver.

A família pretende agora chamar à atenção sobre os perigos que as plataformas como o TikTok podem representar através de desafios que se tornam tendências.