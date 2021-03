Professor ensina o abecedário aos alunos ao som dos Korn. Veja o vídeo

Nick Harrison

Jonathan Davis partilhou o vídeo do professor que não escondeu o entusiasmo pela publicação: "Eu deveria estar na cama agora, deveria estar a dormir. Mas quando Jonathan Davis, o cantor principal do Korn, posta o teu vídeo na história dele no Instagram - nem consigo falar! Muito obrigado, vocês são demais!", disse Nick Harrison, segundo o jornal Loudersound.







Um professor do ensino primário do estado do Luisiana, nos Estados Unidos da América, ensinou o abecedário aos alunos ao som da música 'Coming Done', dos Korn.O vídeo deestá a tornar-se viral na rede social TikTok que conta com mais de 130 mil gostos.O cantor