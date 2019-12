Destituição de Trump aprovada mas com futuro incerto

A Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA aprovou quarta-feira à noite a destituição do presidente Donald Trump por abuso de poder e obstrução, mas o futuro do processo é incerto devido às dúvidas dos democratas sobre a imparcialidade do julgamento do presidente no Senado, onde os republicanos têm maioria.Como era esperado, a votação na Câmara foi aprovada com os votos da maioria democrata e a total oposição da minoria republicana. A acusação de abuso de poder, relacionada com a retenção de ajuda militar à Ucrânia para forçar o governo de Kiev a investigar o democrata Joe Biden, foi aprovada por 230 votos contra 198, enquanto a acusação de obstrução ao Congresso, motivada pela recusa da Casa Branca em colaborar com a investigação, foi aprovada com 229 votos contra 199.Dois democratas furaram a disciplina de voto na primeira votação e votaram contra a acusação e três fizeram-no na segunda, enquanto os republicanos votaram em bloco contra os dois artigos de destituição.O próximo passo no processo seria a designação dos congressistas democratas que irão fazer as vezes da acusação no julgamento de Trump no Senado, mas a líder da maioria democrata na Câmara, Nancy Pelosi, admitiu esta quinta-feira congelar esse processo até os republicanos darem garantias de que o julgamento será justo e imparcial."Até agora, não vimos nada que nos pareça justo", disse Pelosi, referindo-se às promessas do líder republicano no Senado, Mitch McConnell, de que o processo seria "rápido" e que iria "ilibar" Trump. McConnell disse ainda que irá "coordenar a sua estratégia com a Casa Branca", levando os democratas a denunciar que é como o chefe dos jurados estar ‘combinado’ com o réu. Recorde-se que é necessária uma maioria de dois terços para condenar Trump no Senado.O presidente Trump, que participava num comício no Michigan quando a votação do impeachment foi conhecida, não perdeu tempo a condenar os democratas, acusando-os de levarem a cabo um "golpe de Estado". "Eles é que deviam ser todos destituídos", afirmou.Donald Trump é o terceiro presidente na História dos EUA a ser destituído pela Câmara dos Representantes, depois de Andrew Johnson (1868) e Bill Clinton (1998). Nenhum deles foi condenado pelo Senado e ambos terminaram os mandatos.