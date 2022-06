Detetado caso suspeito de febre aftosa em quinta de porcos no Reino Unido

Foi identificado um caso suspeito de febre aftosa numa quinta de porcos em Norfolk, no Reino Unido. As autoridades classificaram o local e os restantes 10 quilómetros ao redor como "zona controlada" para que não haja circulação.



De acordo com o departamento governamental responsável pela proteção ambiental, produção e padrões de alimentos, agricultura, pesca e comunidades rurais no Reino Unido, citado pela Reuters esta sexta-feira, "após a suspeita de doença vesicular em porcos, e como precaução para evitar a propagação da doença, o local e as instalações que se encontram no raio de 10km foram declarado como zona de controlo temporário".

A febre aftosa é uma das doenças mais contagiosas entre bovinos, ovinos, caprinos e suínos e afeta todas as espécies de biungulados tanto domésticos como selvagens."Esta doença pode ter graves consequências económicas, uma vez que origina grandes perdas na produção e surge como principal entrave ao comércio internacional dos animais e seus produtos", lê-se na site da Direção Geral de Alimentação e Veterinária.Embora este vírus não seja considerado um risco para saúde humana, não existe tratamento para esta doença.De acordo com a Comissão Europeia para o Controlo da Febre Aftosa (EUFMD) ocorrem anualmente em média, 250 milhões de casos de febre aftosa em todo o mundo e por conseguinte existe um risco diário de introdução nos países membros da União Europeia.