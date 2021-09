Detido em Madrid ex-líder da secreta militar venezuelana do regime de Hugo Chávez

Foi detido esta noite em Madrid Hugo Armando Carvajal, conhecido como 'Pollo Carvajal', ex-líder da secreta militar venezuelana do regime de Hugo Chávez que estava em fuga à Justiça desde 2019.



Em comunicado, a Polícia espanhola refere que Carvajal vivia "totalmente enclausurado, não saía à rua, nem olhava para a janela e andava sempre protegido por pessoas em quem confiava".





— Policía Nacional (@policia) September 9, 2021





O jornal El Español, refere ainda que a entrada no edifício onde se encontrava Hugo Carvajal foi feita com um mandato próprio e com autorização judicial.



Em 2019, o ex-líder da secreta militar venezuelana do regime de Hugo Chávez tinha sido acusado pelos EUA pelo crime de tráfico de droga. Embora inicialmente tenha ficado preso, depois de ser presente a tribunal foi libertado provisoriamente e conseguiu escapar.



Hugo Armando Carvajal Barrios liderou entre 2004 e 2009 a Direção de Inteligência Militar venezuelana.

Detenido esta noche en #Madrid el "Pollo Carvajal", prófugo de la justicia y buscado para su extradicción a #EEUU . Vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza. #SomosTuPolicia