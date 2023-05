A polícia militarizada italiana realizou esta quarta-feira uma grande operação em todo o país, onde participaram 500 agentes, e que terminou com a detenção de 61 membros da 'Ndrangheta, a poderosa máfia da Calábria, no sul de Itália.De acordo com a BBC News, os detidos são suspeitos de crimes como fraude, tráfico de droga, infiltração no Governo e extorsão a agricultores locais.Recorde-se que em Portugal, foi detido Domenico Giorgi, um membro da rede ‘Ndrangheta. O homem é suspeito de branqueamento dos milhões do tráfico de droga, entre outros crimes.A 'Ndrangheta ultrapassou a Cosa Nostra como o grupo mafioso mais poderoso de Itália e opera em mais de 40 países.