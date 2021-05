Dez membros de uma mesma família foram hoje mortos num ataque aéreo israelita no oeste da Faixa de Gaza, anunciaram os serviços de socorro palestinianos.

Entre as vítimas há oito crianças e duas mulheres, mortas quando se encontravam no seu imóvel de três andares situado no campo de refugiados de Al Shati, segundo as fontes de Gaza.

O exército israelita anunciou durante a noite pelo menos cinco ataques contra a Faixa de Gaza.