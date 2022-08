Dezenas de mortos e feridos em explosão numa mesquita em Cabul

Uma enorme explosão atingiu uma mesquita em Cabul, no Afeganistão, durante o momento de oração desta noite de quarta-feira. Um funcionário dos serviços secretos talibã disse à Reuters que há pelo menos 35 pessoas mortas ou feridas, mas este número pode ainda aumentar.O Hospital de Emergência de Cabul disse no Twitter que tinham recebido 27 pacientes feridos durante a explosão, incluindo uma criança de sete anos de idade.Testemunhas disseram à Reuters que a poderosa explosão foi ouvida num bairro do norte de Cabul, estilhaçando janelas em edifícios próximos. As ambulâncias apressaram-se a chegar ao local."Uma explosão aconteceu dentro de uma mesquita.... a explosão teve baixas, mas os números ainda não são claros", disse à Reuters o porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran.O imã da mesquita está entre as vítimas mortais. As autoridades locais estão a realizar investigações para apurar responsabilidades.