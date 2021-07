Doença semelhante à “Síndrome de Havana” detetada em diplomatas americanos em Viena

Mais de 20 funcionários americanos a exercer funções em Viena, Áustria, estão a sofrer de uma doença semelhante à "Síndrome de Havana", uma doença mental misteriosa.

Diagnósticos desta doença já foram encontrados noutras partes do mundo, no entanto, as autoridades americanas afirmam que os casos que ocorreram em Viena são superiores aos que aconteceram nas outras cidades.

Desde janeiro de 2021, data em que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos da América (EUA), que estes diplomatas e funcionários administrativos revelam sintomas idênticos à "Síndrome de Havana", que causa tontura, perda de equilíbrio, perda auditiva e ansiedade até algo descrito como "névoa cognitiva", relata a BBC.

Estes sintomas foram revelados pela primeira vez em 2016 e 2017 em diplomatas que exerciam funções em Havana, capital de Cuba.

Cientistas americanos que tentam encontrar a causa para estes sintomas afirmaram que provavelmente acontecem devido às radiações dos micro-ondas.

Depois desse primeiro episódio, os EUA acusaram Cuba de estar a efetuar "ataques sónicos" aos diplomatas americanos, o que a ilha negou.

Um estudo científico americano, publicado em 2019, encontrou ainda "anormalidades cerebrais" nos diplomatas que adoeceram.

O caso dos americanos que estão em Viena foi revelado esta sexta-feira, na revista New Yorker, e Washington já confirmou, acrescentando que estão a investigar o caso.

A capital da Áustria é há vários anos um grande centro de atividade diplomática com forte presença americana e, de acordo com a BBC, tem a reputação de ser um centro de atividade de espionagem, sobretudo durante a Guerra Fria.

Atualmente, os diplomatas hospedados em Viena estão a trabalhar para tentar renovar o acordo nuclear de 2015 com o Irão.