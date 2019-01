Donald Trump quer verbas para o muro com o México em troca de apoio para imigrantes

Presidente dos EUA apresentou este sábado uma proposta para acabar com o "shutdown".

21:28

O presidente dos EUA, Donald Trump, apresentou este sábado uma proposta para acabar com o "shutdown" nos Estados Unidos, que consiste no desbloquear de 5,7 mil milhões de dólares para avançar com a construção do muro com o México em troca de proteção para os jovens imigrantes ilegais.

Trump promete apoiar os "dreamers" - filhos de imigrantes ilegais que estão a viver nos EUA com os pais - em troca do desbloqueio de 5,7 mil milhões de dólares para a construção do muro para separar os Estados Unidos do México.



O presidente dos Estados Unidos sublinha que o processo de imigração está "estragado" e que o país está a viver as "consequências trágicas" do processo.



Os democratas declinaram a proposta ainda antes de Trump iniciar o seu discurso na Casa Branca. Nancy Pelosi, líder dos democratas na Câmara dos Representantes, considerou a proposta "inaceitável".



Devido ao "shutdown" do governo, cerca de 800 mil trabalhadores continuam sem receber salários na maior paralisação da história dos EUA.