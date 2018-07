Drone encontra vivo alpinista dado como morto

Aparelho sobrevoava a décima segunda maior montanha do mundo, nos Himalaias.

Um alpinista que tinha sido dado como morto ao desaparecer na décima segunda montanha mais alta do mundo, foi encontrado vivo graças a um drone.



O homem foi resgatado depois de ser visto por um drone que sobrevoava o local, nos Himalaias.



Rick Allen, alpinista escocês, tentava subir ao cume da montanha Broad Peak quando acabou por cair de um penhasco gelado.



Mais tarde, e depois de não voltar ao acampamento, foi dado como possivelmente morto pelos companheiros de acampamento, que avaliaram o percurso e chegaram à conclusão que provavelmente não iria voltar, avança a BBC.



No entanto, dois irmãos que estavam a tentar bater um recorde de escalada nas proximidades levaram um drone com eles para filmar a viagem e viram, nas imagens, uma mochila. Guiaram o aparelho para a zona em investigação e acabaram por encontrar Rick, agarrado à lateral da montanha, 36 horas depois do seu desaparecimento.







Uma equipa de resgate foi estabelecida no local, guiada pelo drone, e Allen foi resgatado em segurança, apenas com alguns cortes e queimaduras.



O alpinista resgatado disse à ABC News que, anteriormente, considerava os drones "irritantes", mas a situação mudou a sua perspetiva em relação ao aparelho que o salvou.