Duas mulheres morrem a cada hora na Faixa de Gaza desde o início da guerra

Duas mulheres e mães palestinianas foram mortas a cada hora na Faixa de Gaza desde o início do conflito, em 7 de outubro, e os ataques israelitas ao enclave, indicou esta sexta-feira um relatório da ONU Mulheres.

O relatório "Alerta de género: o impacto de género na crise de Gaza" assinala que entre os 24.620 civis mortos de forma violenta na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, 16.000 são mulheres e crianças, 70% do total de vítimas mortais.

A fome generalizada na Faixa de Gaza também incide particularmente nas mulheres e raparigas, que cedem a alimentação disponível a outros membros da família, com riscos acrescidos para as grávidas e as mães em aleitamento.