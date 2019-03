É esta a verdadeira Melania Trump? Internautas acreditam que primeira-dama dos EUA tem dupla

Imagens de Trump com a primeira-dama estão a levantar especulação.

17:00

Donald Trump, presidente dos EUA, volta a estar no centro da polémica. Desta vez por causa da primeira-dama. As últimas imagens de Trump com Melania em que esta segura a mão do marido estão a levantar suspeitas de uma "falsa" Melania.



As imagens são de uma visita presidencial ao Alabama, EUA, após aquela região ter sido atingida por tornados que mataram 23 pessoas. Melania aparece mais carinhosa para com o marido, facto que não é comum na primeira-dama.



A repórter local Sally Pitts, da WSFA 12 News, partilhou a imagem que voltou a incendiar os rumores - já existentes há alguns meses - de que a primeira-dama teria uma dupla.



As diferenças apontadas além das mãos dadas do casal são a altura de Melania, o queixo, o andar e a postura.









President Trump viewing the 23 crosses representing the 23 tornado victims. pic.twitter.com/TgqkWOXLu9 — Sally Pitts (@SallyPitts_WSFA) March 8, 2019