Melania e Putin trocam olhares sedutores e há quem fale na 3.ª Guerra Mundial

'Flirt' entre a Primeira-dama dos EUA e o presidente russo está a assustar os internautas.

18:28

A 13.ª reunião da aliança financeira G20, em Buenos Aires, acabou no último sábado, 1, mas uma imagem tornou-se viral esta semana. O 'flirt' de Melania Trump e Vladimir Putin está a assustar os internautas, que dizem ser a razão para a 3.ª Guerra Mundial.



A fotografia foi tirada durante um jantar dos líderes mundiais e é possível ver Donald Trump a falar com a chanceler alemã, Angela Merkel, enquanto a sua mulher troca um olhar de cumplicidade com o presidente russo.



A cumplicidade entre Melania e Putin é recente. Quando estiveram juntos em julho, na cimeira em Helsínquia, Finlândia, a primeira-dama surgiu num vídeo em que muda drasticamente as expressões faciais logo depois de cumprimentar o presidente russo.





Ver esta publicação no Instagram #wth #melania Uma publicação partilhada por ??hellface™?? (@_hellface_) a 17 de Jul, 2018 às 4:30 PDT