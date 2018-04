Elefantes à solta na estrada após acidente com camião

Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) April 2, 2018

O insólito acidente aconteceu quando um camião que transportava animais de circo se despistou e capotou na autoestrada entre Albacete e Murcia.Nenhum humano ficou ferido, mas um dos animais acabou por morrer e outros dois ficaram feridos, de acordo com a espanhola Antena 3 O trânsito acabou mesmo por ser cortado naquela estrada.Várias foram as imagens dos animais a circularem na via que acabaram por circular também nas redes sociais.