Eletricista português preso com 2,5 quilos de ‘coca’ oculta em cosméticos no Brasil

Um eletricista português, de 24 anos, foi detido no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, Brasil, ao tentar embarcar rumo a Lisboa com 2,5 quilos de cocaína escondida em frascos de cosméticos.O português foi apanhado durante o check-in, quando as malas passaram pela máquina de raio X. A imagem do interior levantou suspeitas e quando os frascos foram abertos comprovou-se que se tratava de droga.O suspeito foi levado para a cadeia Nelson Hungria, em Contagem. Arrisca uma pena de 25 anos de prisão.