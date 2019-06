Elisa e Marcela: a história de um amor proibido entre duas espanholas que se refugiaram no Porto há mais de 100 anos

Elisa e Marcela são os rostos de uma história de amor proibido em Espanha há 100 anos. Em 1901, as duas mulheres conseguiram enganar um padre e casaram-se numa igreja da Corunha, em Espanha.



Porém, na altura, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda não tinha sido legalizado e, por isso, as duas mulheres foram obrigadas a deixar o seu país após denúncias dos habitantes de Dumbría, Espanha.





Viram na cidade do Porto, em Portugal, um local de refúgio. Três meses depois eram manchetes em vários jornais.Detidas durante cerca de um mês no Albuje, uma extensão da prisão lisboeta no Porto, Elisa Sánchez e Marcela Ibeas acabaram por conquistar o carinho da população.

Elisa e Marcela foram libertadas no final de agosto daquele ano, um mês depois da polémica detenção. Os portugueses angariaram fundos para as libertar e receberam um eterno agradecimento por parte do casal.

Em 1902 voltaram às páginas dos jornais e cansadas de tanta atenção, decidiram partir para a Argentina. Até à data, não se sabe o que lhes aconteceu após terem atravessado o Atlântico.

A história de amor será agora passada para as televisões. Uma longa-metragem realizada por Isabel Coixet estreia no dia 7 de Junho, em mais de 100 países através da Netflix.