Emergência Climática: Gronelândia perdeu um milhão de toneladas de gelo por minuto só em 2019

A Gronelândia perdeu mais de um milhão de toneladas de gelo por minuto só em 2019. O estudo, publicado esta quinta-feira, mostra um cenário "chocante"

A taxa de perda de gelo chegou a diminuir num período de dois anos e meio até 2018. No entanto, em 2019 o ar quente fluiu para o norte de latitudes mais baixas e tem permanecido durante períodos mais longos, provocando uma perda na massa de gelo da ilha.

Segundo a agência Reuters, a perda de 532 toneladas foi 15% superior ao anterior recorde registado em 2012.

O degelo é uma das maiores preocupações dos cientistas, uma vez que o continente gelado retém água suficiente para fazer subir o nível da água do mar em, pelo menos, seis metros.

O estudo revela ainda que a massa gelada da Gronelândia está a derreter mais rapidamente do que o previsto em meio. Um outro estudo revelou inclusive que a ilha não estava a receber a neve suficiente para substituir o gelo perdido com as alterações climáticas.