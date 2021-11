Emmanuel Macron condecora Angela Merkel com mais alta distinção francesa

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recebe esta quarta-feira Angela Merkel, pela última vez enquanto chanceler alemã, e condecorará a líder cessante com a Legião de Honra, a mais alta distinção francesa.

Com as negociações para a formação do novo Governo alemão a chegarem ao fim, Macron vai receber Merkel na localidade de Beaune, junto a Dijon, para uma despedida tradicionalmente francesa.

A chanceler e o seu marido vão ser recebidos ao final da tarde pelo casal Macron nos Hospices de Beaune, edifício medieval reconvertido em museu e que é um dos principais monumentos históricos do país.