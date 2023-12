Empresas de transporte marítimo vão retomar tráfego pelo Mar Vermelho

As grandes empresas de transporte marítimo estão a preparar-se para retomar as operações através da rota do Mar Vermelho e do Golfo de Adén, que está sob controlo do movimento político-religioso Huthi, do Iémen.

Para esta decisão contribuiu uma iniciativa de segurança multinacional, liderada pelos Estados Unidos.

A missão internacional já conta com mais de 20 países, mas o número pode aumentar, já que Washington continua a consultar os seus aliados e parceiros que partilham o princípio fundamental da liberdade de navegação.

A dinamarquesa Maersk interrompeu o tráfego dos navios porta-contentores, ao longo da rota do Mar Vermelho, em 15 de dezembro, mas já anunciou que está a preparar o regresso.

"Com a iniciativa em vigor, estamos a prepar-nos para permitir que os navios retomem o trânsito através do Mar Vermelho, tanto no sentido Leste, como no sentido Oeste", anunciou, em comunicado, a multinacional.

Contudo, a Maersk notou que continuam a persistir risco de segurança na área em questão, acrescentando que não hesitará em reavaliar a situação.

Por sua vez, a alemã Hapag-Lloyd, que suspendeu as viagens na mesma altura, prevê retomar esta rota na quarta-feira.

Explosões foram ouvidas e mísseis foram avistados, esta terça-feira, perto de navios que transitavam pelo Mar Vermelho, relatou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

Segundo a agência, foram ouvidas explosões perto de Hodeida, um porto no oeste do Iémen, mas os dois navios que ali passavam perto e as suas tripulações estão seguros.

Os ataques não foram reivindicados, mas, nas últimas semanas, os Huthis aumentaram os ataques perto do estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, que separa a Península Arábica de África e por onde passa 12% do comércio mundial, segundo a Câmara Internacional de Navegação (ICS).

Os rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irão, alertaram que, em solidariedade com Gaza, terão como alvo os navios com ligações a Israel que naveguem no Mar Vermelho, ao largo da costa do Iémen.