Encontrada estátua que estava no topo do pináculo de Notre-Dame que ruiu com as chamas

Descoberta foi feita por um dos arquitetos encarregue dos trabalhos de renovação de catedral parisiense.

arcebispo de Paris - o cardeal Verdier - como

uma espécie de proteção espiritual para os fiéis que se encontrassem no interior da catedral.

"Está amassado, mas provavelmente é possível restaurar. Mas como tem a marca do embate ainda não foi possível verificar se as relíquias ainda estão lá", contou.

Incroyable! Un de nos adhérents du @GMHistoriques a retrouvé dans les décombres le coq du haut de la flèche de #NotreDame Son intuition était la bonne! Merci à nos bâtisseurs passionnés du patrimoine pour leur engagement: Le savoir-faire français est là. #ReconstruireNotreDame pic.twitter.com/EG2yyj28Bm — Jacques CHANUT (@chanutj) April 16, 2019

Depois de se ter pensado que a estátua estaria queimada ou derretida por entre os escombros do incêndio que assolou Notre-Dame, o famoso galo cata-vento que estava no topo do Pináculo foi encontrado na noite desta terça-feira."O galo foi salvo. Eu vi o arquiteto-chefe dos monumentos históricos a descer com o galo nos braços", avançou uma fonte do Ministério da Cultura Frances ao jornal Le Parisien.A estátua em forma de galo estava no topo do Pináculo que ruiu com as chamas. O cata-vento é desde 1935 o guardião de três reliquias: uma de São Dinis, outra de Santa Genoveva e de um fragmento da coroa de espinhos, salva durante o incêndio, que servia, segundo oA feliz descoberta foi feita por um dos restauradores responsáveis pela escavação dos escombros.Jacques Chanut, o presidente da Federação Francesa de Construção, partilhou imagens do galo nos braços de Philippe Villeneuve - arquiteto encarregue dos trabalhos de renovação de Notre-Dame."Incrível! Um dos nossos membros recuperou dos escombros o galo do pináculo de Notre-Dame. A sua intuição estava certa! Obrigado aos nossos construtores apaixonados pelo património pelo seu empenho", escreveu na publicação partilhada no Twitter.