Encontrada tartaruga gigante que se acreditava estar extinta há mais de 100 anos

Descoberta da espécie aconteceu numa expedição à ilha de Fernandina, no Equador.

Uma espécie de tartaruga gigante, que supostamente estava extinta há mais de 100 anos, foi encontrada nas ilhas Galápagos, no Equador, segundo avança o jornal Daily Mail.



A descoberta desta espécie aconteceu numa expedição à ilha de Fernandina, a mais antiga do Mundo, durante a qual o animal foi encontrado escondido em arbustos.



"Como biólogo e alguém que dedicou a minha vida à procura de animais, esta é de longe a minha maior realização científica", disse um dos responsáveis da expedição, Forrest Galante, de acordo com a mesma fonte.



A tartaruga pertence à espécie chelonoidis phantasticus e foi levada para um centro de reprodução de tartarugas gigantes na ilha de Santa Cruz, segundo revelou o ministro do ambiente do Equador, Marcelo Mata.



Recorde-se que em 2015 no Equador foi também encontrada uma espécie de tartarugas numa outra ilha das Galápagos.