Encontradas três pessoas com vida sob os escombros na Turquia e mortos ascendem a 40 mil

Três pessoas foram encontradas este sábado com vida entre os escombros na província turca de Hatay, 13 dias depois dos sismos registados na Turquia e na Síria, que provocaram mais de 40 mil mortos, segundo um novo balanço das autoridades turcas.

Responsáveis turcos elevaram este sábado para cerca de 40 mil o número de mortos devido aos sismos registados a 06 de fevereiro no sul do país, próximo da fronteira com a Síria, país em que já morreram perto de 4000 pessoas, segundo dados oficiais.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, detalhou que, até ao momento, foram confirmadas 39.672 mortes nas dez províncias afetadas pelos sismos, que também deixaram mais de 13 milhões de desalojados.