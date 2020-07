Encontrados 31 migrantes a bordo de camião frigorífico na Alemanha

A polícia alemã e as autoridades aduaneiras descobriram esta terça-feira à noite dezenas de pessoas dentro de um camião frigorífico perto da fronteira da Alemanha com a República Checa.



Foram encontrados 31 migrantes dentro do veículo pesado, escondidas atrás de paletes de fruta e legumes.







Recorde-se que foram encontrados 71 corpos na Áustria, em 2015, na parte de trás de um camião com origem na Hungria.



Já em 2019, foram descobertos 39 corpos de vietnamitas num camião frigorífico no Reino Unido.